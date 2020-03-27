Шоу «Голос. Дети»: полные составы команд и фаворитов, среди которых сплошные девочки-сибирячки

В вокальном проекте завершились слепые прослушивания, а это значит, что началась бескомпромиссная борьба навылет.

Ведущие Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце изо всех сил будут стараться утешить проигравших детей, но, увы, в строю останутся только сильнейшие. Представляем исчерпывающий путеводитель по сборным юных артистов.

Команда Полины Гагариной

Фаворит: Варвара Глухова, 10 лет.

Варе тоже 10 лет, и она тоже из Новосибирска, как и Лиза Сметанникова из команды конкурентов. Зажигалка Варвара выбрала для первого выступления не самую популярную и простую песню — «Мама, я танцую» группы «#2Маши». Там есть и сложный для дыхания в ритме композиции речитатив, и непростые высокие ноты. Варя спела настолько блестяще, что трое наставников без промедления ударили по кнопкам. Поет Глухова, несмотря на фамилию, с четырех лет, не раз становилась лауреатом всероссийских конкурсов, приходила в гости к Леониду Якубовичу в «Поле чудес», завоевала «бронзу» на международном вокальном фестивале «Поколение NEXT». Мощная поддержка в интернете (см. количество просмотров в YouTube) наверняка конвертируется в успех по ходу зрительского голосования.

Мальчики и девочки: 7 и 9 (есть пара и в команде Гагариной — братья-близнецы Сергей и Дмитрий Коценко).

Средний возраст: 10 лет.

Чемпион YouTube: Варвара Глухова — 2,7 млн просмотров.

Другие участники команды: Милана Волкова, Ангелина Дерябина, Таисия Скоморохова, Артем Морозов, Агния Андреева, Дарья Марцынкевич, Ксения Мисюрина, Элина Хан, Миржан Жидебай, Матвей Беляев, Екатерина Кретова, Артем Фокин, Гена Перевердиев.

Команда Басты

Фаворит: Елизавета Сметанникова, 10 лет.

Улыбчивая новосибирская вокалистка ворвалась в слепые прослушивания с известной песней «Ленинграда» про лабутены «Экспонат», но в жюри Сергея Шнурова не увидела. Однако спела так вдохновенно, что развернула к себе все три красных кресла наставников. Спеть эту, мягко говоря, озорную песню девочку надоумил педагог. Родители были не против — папа вокалистки тоже в восторге от творчества Шнура. Дома Лиза любит лепить пельмени с родителями, слушать музыку и радоваться тому, что ее часто сравнивают с Барби. Несмотря на кукольную внешность, девочка выиграла несколько вокальных конкурсов и даже была финалисткой российского этапа отбора на детское «Евровидение-2018» в составе группы DoDoStar. Опыта ей не занимать, обаяния тоже, с вокалом все в порядке — почему бы не выиграть шоу? К тому же в проект Лиза попала со второй попытки. Значит, девочка созрела!

Соотношение мальчиков и девочек: 3 и 13 (по правилам в команде должно быть 15 человек, но Баста взял одну пару вокалисток, которая засчитывается как один исполнитель).

Средний возраст: 11 лет.

Чемпионы по просмотрам в YouTube: Валерия Базыкина и Манижа Аминова — «Трава у дома» (больше 2 миллионов просмотров за несколько дней, после чего ролик был удален с видеохостинга по причине нарушения авторских прав).

Другие участники команды: Дарья Киселева, Иван Кургалин, Марьяна Титова, Егор Блинов, Любава Соляная, Ксения Шаплыко, Злата Осипова, Анна Прокопенко, Владимир Серков, Софья Льорет, Алиса Савчиц, Олеся Казаченко, Алина Штырняева.

Команда Валерия Меладзе

Фаворит: Софья Туманова, 12 лет.

Совсем нетипичная на фоне остальных артисток девочка — и снова Новосибирск! Ну что ты будешь делать? Простая, негламурная и невероятно талантливая Соня исполнила композицию My Mind американской певицы Yebba настолько нежно и бережно, что Полина Гагарина размахивала руками от счастья все две минуты во время номера. Тяжелейшую мелизматику песни девочка прошла блестяще, самобытно и совсем не по-детски. Увлечения Софьи тоже весьма взрослые: журналистика и плавание. Это типично народная героиня, будущая Фрося Бурлакова, за которую запросто проголосует вся страна — если, конечно, она сама не ошибется и отдаст себя всю без остатка.

Мальчики и девочки: 6 и 9.

Средний возраст: 11 лет.

Чемпион YouTube: Алиса Смирнова — «Гармонь» (443 тысячи просмотров).

Другие участники команды: Артем Скороль, Мирон Довгань, Полина Грознова, Семен Орлов, Тимур Лезгишвили, Алиса Смирнова, Кристина Силлер, Варвара Музеева, Кирилл Александров, Кира Науменко, София Бутаменок, София Томенко, Богдан Хайруллин, Арина Орлова.

«Голос. Дети» По пятницам/21.30