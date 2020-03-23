Бесконтактный эфир: «Вечерний Ургант» пригласил гостя по видеосвязи

Неделю назад популярное шоу «Вечерний Ургант» объявило, что будет снимать выпуски без зрителей в студии, чтобы не создавать скученность народа. Но теперь, похоже, карантинные меры шагнули дальше, и даже гости программы могут на нее не приходить, а общаться с ведущим дистанционно.

Вечером 23 марта в аккаунте передачи в Instagram появилось сообщение, что герой свежего выпуска Александр Ширвиндт, будет отвечать на вопросы Ивана Урганта по видеосвязи. Актер остался дома на карантине и, собственно, об этом и пойдет разговор.

Интересно, что экран с лицом гостя Ургант «усадил» в кресло, где обычно располагаются его собеседники. Судя по фото со съемок, телевизор держит его помощник, ноги которого торчат из-под изображения Ширвиндта. Создается ощущение, что актер все-таки пришел в студию.

Посмотрим, будет ли это разовый случай, или звезды перестанут совсем ходить на программы. А то ведь и сам ведущий может заменить себя «ходячим» экраном.

Выпуск с Ширвиндтом выйдет на Первом канале 23 марта в 23:30.