Познер обсудит коронавирус с главным санитарным врачом России

В понедельник, 23 марта, в 22:30 на Первом канале выйдет очередной выпуск шоу «Познер», гостем которого станет главный санитарный врач России Анна Попова. Речь пойдет, естественно, о коронавирусе: об эффективности карантина и отечественных тестах на это заболевание.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала ведущему, что уже 160 медучреждений начинают тестирование граждан, которые хотят провериться на Covid-19, или кому это предписано врачом. Российская методика была опробована в Китае и показала там блестящий результат.

Познер обсудит с гостьей, насколько жесткими должны быть меры изоляции людей.

«Есть модель стран, которые применяли жесткий карантин, и есть модель стран, которые его не применяли. Япония, Сингапур жесткого карантина не вводили. Однако же, эффект тоже есть», — сказала главный санитарный врач РФ.

Также Анна Попова озвучит рекомендации для граждан, как защитить себя от заразы и чего следует избегать в нынешний опасный период.