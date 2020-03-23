«Вечерний Ургант» сочинил шутку про Федора Конюхова, но прогадал

Шоу «Вечерний Ургант» юморит не только с телеэкрана, но и на своей странице в Instagram. 23 марта там появилась шутка про знаменитого путешественника Федора Конюхова, рекордсмена книги Гиннесса, совершившего в одиночку пять кругосветных плаваний.

«Друзья, если вы сейчас находитесь в самоизоляции, не унывайте! Помните всегда о том, что есть человек, которому тяжелее всего оставаться дома», — пошутили создатели шоу, опубликовав коллаж, на котором Конюхов грустит в надувной лодке посреди обычной российской квартиры.

Однако, несмотря на всю иронию юмористов, с состоянием знаменитого путешественника они не угадали. Судя по странице мужчины в Instagram, он сейчас действительно дома, но даже и не думает тосковать о нынешней обстановке.

«Внезапно появившееся свободное время позволяет активно поработать над новой книгой «Мой путь к мысу Горн». Книга посвящена переходу через южный Тихий океан на весельной лодке. За 154 дня я прошел 6 тысяч морских миль и финишировал в проливе Дрейка 9 мая 2019 года. Планирую к маю этого года завершить работу над книгой», — пишет путешественник.

Так что уважаемым авторам «Вечернего Урганта» нужно поискать другого героя для этой шутки. Настоящий герой всегда при деле.