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«Вечерний Ургант» сочинил шутку про Федора Конюхова, но прогадал

Авторы шоу предположили, что знаменитому путешественнику трудно сидеть дома на карантине.

«Вечерний Ургант» сочинил шутку про Федора Конюхова, но прогадал
Федор Конюхов - мореплаватель и путешественник. Фото: Global Look Press

Шоу «Вечерний Ургант» юморит не только с телеэкрана, но и на своей странице в Instagram. 23 марта там появилась шутка про знаменитого путешественника Федора Конюхова, рекордсмена книги Гиннесса, совершившего в одиночку пять кругосветных плаваний.

«Друзья, если вы сейчас находитесь в самоизоляции, не унывайте! Помните всегда о том, что есть человек, которому тяжелее всего оставаться дома», — пошутили создатели шоу, опубликовав коллаж, на котором Конюхов грустит в надувной лодке посреди обычной российской квартиры.

Однако, несмотря на всю иронию юмористов, с состоянием знаменитого путешественника они не угадали. Судя по странице мужчины в Instagram, он сейчас действительно дома, но даже и не думает тосковать о нынешней обстановке.

«Внезапно появившееся свободное время позволяет активно поработать над новой книгой «Мой путь к мысу Горн». Книга посвящена переходу через южный Тихий океан на весельной лодке. За 154 дня я прошел 6 тысяч морских миль и финишировал в проливе Дрейка 9 мая 2019 года. Планирую к маю этого года завершить работу над книгой», — пишет путешественник.

Так что уважаемым авторам «Вечернего Урганта» нужно поискать другого героя для этой шутки. Настоящий герой всегда при деле.

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