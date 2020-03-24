Спортивным костюмам – нет! Что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

«В нашей семье муж — Наташа!»

Во вторник в «Модном приговоре» снимаются супруги Оганесян. «В нашей семье муж — Наташа!» – откровенно заявляет Карен. Мужчина утверждает, что в их браке все важные решения принимает жена, а он остается не у дел и довольствуется ролью пятого ребенка Натальи.

А еще Карену часто приходиться наблюдать за тем, как жены его друзей порхают в юбках и платьях, пока его супруга носит только спортивный костюм и растянутые футболки.

Усугубляет ситуацию разница в возрасте между супругами и богатый жизненный опыт Натальи, о котором она не забывает Карену напоминать.

Спортивным костюмам – нет!

В среду снова пара, в которой мужчина ополчился на спортивную одежду. Борису стыдно за внешний вид своей девушки.

Молодой человек – солист балета. Он частый гость светских раутов, вокруг него красавицы-балерины, ему хочется видеть Анну элегантной и стильной, но вместо этого она ходит в спортивных костюмах или растянутых футболках.

Аня прожила 4 месяца в США и поняла, что расслабленный стиль ей подходит больше, чем официальные наряды. Девушка не готова покинуть свой уютный писательский мир, чтобы вписаться в светское общество.

«В Америке никто не парится по поводу своего внешнего вида! Даже в театр ходят в спортивном костюме!» — оправдывается девушка. Смогут ли стилисты примирить молодых людей и сделать из Анны настоящую светскую львицу?

Водитель самосвала «спасает» жену

В четверг — история водителя самосвала Дмитрия и его жены Анастасии. Дмитрий жаждет, чтобы его жена выглядела как самая сексуальная королева красоты, а не как взрослая тетушка на похоронах.

«Моя Настена – улыбчивая и жизнерадостная женщина с дерзким характером, но ее гардероб – это тоска зеленая и скука смертная!» — заявляет он. Дмитрий мечтает вернуть себе ту легкую девочку Дюймовочку, которой жена была до тяжелой болезни.

Анастасия придерживается другой позиции. Во-первых, муж должен любить ее любой. Во-вторых, она победила онкологию, а значит уже королева! Ну и, в-третьих, попробуй-ка надеть что-то яркое, когда после болезни прибавилось больше 20 килограммов.

Настя уверена: где пятый муж, там и десятый — так что Диме нужно быть осторожнее в своих высказываниях.

Ведь раньше стоило Анастасии найти в очередном муже изъян, она не раздумывая говорила: «Давай прощаться!» Но ее пятый муж Дмитрий не робкого десятка, он уверен, что не только сможет укротить строптивую жену, но и вернуть былую роковую красотку.

Помочь разбудить сексуальность Анастасии вызвался народный стилист Юрий Белов.

«В ней все не так, но человек она хороший»

Владимир Мельник недоволен внешним видом супруги Ольги. Собираясь на тусовки, он уже сам предлагает ей остаться дома. Владимир готов принять неидеальный вид Ольги только потому, что считает ее умной женщиной: «Пусть и не красотка, зато голова на месте».

Такое отношение обижает Ольгу. Она понимает, что женщина должна не только разумностью своей привлекать мужчину, но и страстью, муж должен бояться потерять ее.

Самой Оле никак не удается стать для мужа роковой красоткой, ведь она слишком увлеклась ролью мамочки. Семейная пара обратиться за помощью в «Модный приговор», надеясь, что программа поможет сохранить отношения.

«Модный приговор», Первый канал, по будням, 9:55