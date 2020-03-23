Советы с юмором: на Первом канале стартует новое шоу «Проверено на себе»

С 23 марта в эфире Первого канала – новое шоу формата «что делать, если». В каждом выпуске программы «Проверено на себе» блогер Владимир Маркони и радиоведущая Елена Абитаева будут решать самые популярные, актуальные, нужные и полезные задачи: что делать, если вы сидите на карантине, а растерять спортивную форму не хочется? Или зима оказалась теплая, а счет за тепло пришел огромный? Ведущие найдут ответы на эти и другие злободневные темы при помощи экспертов, а также опытным путем.

«Наша миссия – облегчить зрителям жизнь, помочь всем миновать сложные обстоятельства, не теряя при этом самообладания, с достоинством и с улыбкой», – рассказал Владимир Маркони.

Каждый из ведущих отвечает за свою сторону темы: Маркони – за эмоциональную часть, а Абитаева – за практическую.

«О самых разных вещах – от ЖКХ и до футбола – мы говорим в позитивном, веселом ключе. Стараемся понизить градус паники, убеждаем, что все будет хорошо», – подчеркнула Елена Абитаева.

Шоу «Проверено на себе» будет выходить по будням на Первом канале. Премьера состоится 23 марта в 14:30.