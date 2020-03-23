«У меня началась сильная депрессия»: Селезнева призналась, что пока не знает, вернется ли в театр

По словам актрисы в студии программы «Судьба человека», у нее в последние годы не все в порядке со здоровьем.

Актриса Наталья Селезнева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что в последние годы испытывает проблемы со здоровьем. Из-за этого она пока не знает, вернется ли в Театр сатиры.

«Я перенесла три операции с ногой за последнее время. По три часа длилась каждая из них. Господь послал мне очень много испытаний. У меня началась сильная депрессия. Мне хотелось только, чтобы близкие были здоровы. Про себя даже не думала. Но сейчас я себя вытащила из этого состояния. Я хочу, чтобы нога моя была полноценной и здоровой. Но я не знаю, смогу ли вернуться в театр и играть в спектаклях. Предложения интересные есть. Что будет дальше — я не знаю». Наталья Селезнева

Как отметила звезда советского кинематографа, она больше всего хочет, чтобы были здоровы ее близкие. Кроме того, она пожелала творческих успехов, любви молодым людям, при этом пожурила нынешнее поколение.

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«Сегодняшнее поколение корыстное. Их не научили любить. Почему это происходит? Видимо, с чувством уметь любить надо родиться. Либо этому должны научить в семье», — заметила она.