Звезда «Холостяка» Алина Ларина: «Я старалась избегать общения с Кариной Фомбо»

Каждое воскресенье на ТНТ выходит новый выпуск популярного шоу «Холостяк». В новом сезоне свою любовь решил поискать на проекте стоматолог Антон Криворотов.

Одна из участниц шоу — Алина Ларина — модель, танцовщица и певица. Мы пообщались с девушкой и узнали, каково ей было на проекте, с кем там не поладила и как переживает новости о коронавирусе.

—Алина, вы очень похожи на актрису Анну Хилькевич. Вас когда-нибудь принимали за нее?

— Да, мне очень часто говорят, что я похожа на актрису, и иногда упоминают как раз Анну Хилькевич. Не знаю, с чем это связано, но люди видят во мне знакомого человека и регулярно говорят, что узнали меня, но не могут вспомнить, в каком сериале или фильме я снималась.

Может, быть пора стать актрисой?

— Зачем вы пришли на шоу «Холостяк»?

— Поначалу я пошла на кастинг и вообще не думала о любви. Для меня это был просто кастинг. И только уже на нем, отвечая на вопросы кастинг-менеджера, я стала понимать весь масштаб происходящего: что меня покажут по телевизору.

И тогда я подумала, что всегда мечтала встретить своего человека в необычных обстоятельствах, и появилась вера в то, что это может быть тем самым шансом.

— Были ли у вас длительные отношения до проекта?

— Да, были длительные отношения, но, когда я стала задумываться о том, вижу ли я будущее с этим человеком или нет — я поняла, что у нас совершенно разные взгляды на мир. Я хочу, чтобы в моих новых отношениях мы друг друга дополняли, а не расходились во взглядах.

— Наверняка в связи с выросшей популярностью появились хейтеры в соцсетях…

— Не без этого, но мне кажется, что виною этому скорее то, что люди не видели всего того, что происходило на проекте.

Серия ограничена во времени и показать всю нашу жизнь просто технически невозможно. Хочу привести пример: первый негатив я получила после того, как мы с Ариной якобы шутили над Алишей, хотя все это, на самом деле, было в дружеской форме, и никто ни к кому претензий не имел.

Мне бы хотелось, чтобы люди, которые так яро предпочитают высказывать свою точку зрения в в Интернете, смотрели бы на ситуации под разными углами, а не сразу бы прибегали к агрессии. Я стараюсь не читать такие комментарии, но если вдруг натыкаюсь, то всегда отвечаю с юмором.

— С кем из участниц у вас не сложились отношения на проекте?

— Открытых и явных конфликтов ни с кем у меня нет, но были столкновения с Кариной Фомбо. Перед камерами она на меня нападала, могла оскорблять, а потом без камер подходила, извинялась и продолжала нормально общаться. Я не понимаю такого поведения и старалась избегать общения с ней.

— Конечно, вы читаете новости: все о коронавирусе… Как на вас повлияла сложившаяся ситуация?

— Я стараюсь не объяснять временные провалы и неудачи вспышками болезней или экономическими кризисами. Мне кажется, человек должен уметь приспособиться ко всему, ведь оправдание найдется всегда.

Ничего страшного, все пройдет, в наиболее благоприятные времена все станет еще лучше, чем могло бы быть.

Смотрите шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на ТНТ.