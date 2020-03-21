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«Поняла, что он не помощник»: Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за болезни сына

Актриса уверена – мужчина просто испугался сложностей.

«Поняла, что он не помощник»: Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за болезни сына
Татьяна Абрамова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Klw2WAhAX/

Татьяна Абрамова развелась с супругом из-за болезни сына. В студии программы «Секрет на миллион» 45-летняя актриса рассказала, что ее муж и отец мальчика Сергей Кулишенко испугался сложностей, которые предстояло пройти. Сохранить брак мужчине и женщине не удалось.

«Он испугался, да. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — рассказала знаменитость.

Абрамова вспомнила, что когда она находилась с сыном в больнице, то часто встречала матерей-одиночек. Татьяна уверена: для таких ситуаций это нормальная практика, ведь мужчины часто не справляются ни с нервным напряжением, ни с отсутствием внимания со стороны супруги.

«Они, мужчины, просто слабые духом. Но я такая сильная наверняка не одна – у родителей, у которых есть сложности, тоже много что совершают. Но в большинстве случаев именно мамы спасают своих детей. И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят», — отметила она.

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