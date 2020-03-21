«Поняла, что он не помощник»: Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за болезни сына

Татьяна Абрамова развелась с супругом из-за болезни сына. В студии программы «Секрет на миллион» 45-летняя актриса рассказала, что ее муж и отец мальчика Сергей Кулишенко испугался сложностей, которые предстояло пройти. Сохранить брак мужчине и женщине не удалось.

«Он испугался, да. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — рассказала знаменитость.

Абрамова вспомнила, что когда она находилась с сыном в больнице, то часто встречала матерей-одиночек. Татьяна уверена: для таких ситуаций это нормальная практика, ведь мужчины часто не справляются ни с нервным напряжением, ни с отсутствием внимания со стороны супруги.