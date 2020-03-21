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«Восхищен силой Наргиз»: Дробыш объяснил, почему начал сотрудничество с певицей

Продюсер и певица заключили официальный контракт о совместной работе.

«Восхищен силой Наргиз»: Дробыш объяснил, почему начал сотрудничество с певицей
Виктор Дробыш/Фото: личный архив продюсера

Виктор Дробыш объяснил, почему решил попробовать сотрудничество с Наргиз. Оказалось, опытный продюсер, среди подопечных которого официально значатся Стас Пьеха, певица Слава, группа «Фабрика» и другие, был восхищен талантом и внутренней силой Закировой.

В субботу, 21 марта, Дробыш и Наргиз посетили передачу «Центральное телевидение» на НТВ. В ходе интервью продюсер рассказал, что не намерен вмешиваться в имидж своей подопечной. Все решения, касающиеся ее внешности, Закирова будет принимать сама. Виктор отвечает за музыкальную составляющую.

«Я был восхищен силой Наргиз, когда готовился к концерту Николая Носкова. Очень трудно было найти таких людей, которые не уступали бы Николаю. Наргиз была одной из таких.

Я впервые столкнулся с ней тогда, как с артисткой, и был просто поражен. Для меня дуэт с Носковым был бы самым ожидаемым. Мне кажется, Наргиз очень понравилась ему», — рассказал Дробыш.

В свою очередь, Закирова призналась: ее с Дробышем в буквальном смысле свела судьба. Сейчас певица выглядит очень счастливой – о первых карьерных достижениях под руководством Виктора артистка рассказывала с улыбкой на лице.

«Когда Виктор позвонил мне и предложил спеть одну из песен Николая Носкова, я была в шоке. С тех пор все как-то закрутилось. Мы просто поняли друг друга с полувзгляда», — резюмировала она.

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