Наргиз исполнила новую песню перед пустой студией из-за пандемии коронавируса

Наргиз Закирова исполнила свою новую песню перед пустой студией из-за пандемии коронавируса. Недавно 49-летняя исполнительница анонсировала выход трека «Через огонь». Закирова призналась, что сингл во многом автобиографичен во-первых потому что одна из трактовок ее имени связана с этой стихией, а во-вторых потому что у Закировой непростая судьба: ей достаточно часто приходилось буквально прорываться через пламя.

На днях Закирову пригласили на телеканал НТВ, чтобы презентовать песню аудитории. Однако свои коррективы в событие внес коронавирус: телеканал вслед за коллегами отменил присутствие зрителей на съемках передачи, дабы избежать распространения. Наргиз пришлось петь перед съемочной группой и пустующими стульями.

Поддержать свою подопечную приехал Виктор Дробыш. Сам продюсер признался, что этот выход стал для него первым за последнюю неделю.

«Вот так, через неделю карантина я выполз из своего дома, чтобы поддержать, теперь уже, свою певицу Наргиз», — рассказал он.

Напомним, о том, что Дробыш начал сотрудничество с Наргиз, стало известно 11 марта. Певица вспоминала, что с Виктором она сработалась очень легко и практически сразу. Между профессионалами не возникло недомолвок: Дробыш просто предложил артистке попробовать, а та, не задумываясь, согласилась.