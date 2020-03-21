«Пухляш» из клипа Little Big рассказал Урганту, как 8 рублей «определили его жизнь»

Прославившийся после танца в клипе Little Big «пухляш» Дмитрий Красилов рассказал Ивану Урганту, как 8 рублей определили его дальнейшую карьеру и жизнь. Напомним, вогер стал популярен после того, как украсил своим экспромтом ролик на песню Uno. После этого отечественные представители долго не могли принять решение, взять ли Красилова с собой на финал «Евровидения». Когда решение-таки было принято, конкурс перенесли на 2021 год.

Урганту Красилов рассказал, что танцевать он начал с 8 лет. Тренируется Дмитрий каждый день в среднем по 18 часов вот уже на протяжении 18 лет. Танцевальная карьера «пухляша» началась с коллектива в его родном Заринске. Мама увидела новый набор и уговорила сына попробоваться.

«Ты же, говорит, хорошо себя ведешь. Так давай мы тебя туда запульнем! Мы пришли на прослушивание. Очередь была настолько большая, что я просто не выдержал и говорю: «Мам, все, пойдем домой, ничего не хочу». Мама нашла просто идеальнейший аргумент, ради которого я остался. Она сказала: «Сейчас зайдешь туда, сделаешь все, что скажет тетя, выйдешь, и я куплю тебе мороженое», — воссоздал события минувших дней Красилов.

Дмитрий признался, что после этого готов был на все, что угодно, лишь бы получить заветное эскимо. Тогда мороженое стоило всего 8 рублей.