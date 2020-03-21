«Волноваться ни к чему»: Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

В гости к Ивану Урганту телеведущий пришел в маске.

Телеведущий и биолог по образованию Владимир Познер назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса. Журналист стал пятничным гостем на шоу «Вечерний Ургант». В студию Познер вошел в медицинской маске, за руку здороваться с Иваном отказался. Позже он пояснил, что стремительно разрастающаяся паника вокруг болезни сильно раздута.

«Волноваться ни к чему. Это вообще не помогает! Достаточно отдавать себе отчет, что это серьезные вещи», — озвучил свои мысли он.

Примечательно, что Познер, как и многие другие россияне, в условиях коронавируса делает запасы. Однако, речь идет не о злосчастной гречке, а о бытовых предметах, которые чисто гипотетически могут исчезнуть с полок магазинов.

«Я считаю, что нужно запасаться в разумных пределах. Купил простые вещи. Ну туалетную бумагу само собой! Но вообще, когда-то давно люди пользовались для этого дела газетами. Знаете, это такая вещь… Если ты уже перешел на следующую ступень, то обратно никак», — посмеялся Познер.

Что касается пандемии коронавируса, то Познер уверен: ситуация будет сохраняться до мая. Возмутился телеведущий и поведением журналистов: по его уверениям, корреспонденты многих изданий паникуют сами и транслируют эту панику на людей.

«Они все попадут в ад», — емко спрогнозировал будущее своих коллег Познер.