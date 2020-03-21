«Мой хулиган»: восьмилетний череповчанин украл сердце Гагариной в новом «Голосе»

Матвей Беляев признался певице в пламенной любви и исполнил для нее песню «Ночной хулиган».

Восьмилетний Матвей Беляев из Череповца очень понравился Полине Гагариной. В пятницу, 20 марта, в шоу «Голос.Дети» прошел последний этап слепых прослушиваний: наставникам предоставили последнюю возможность пополнить свою команду будущими большими артистами.

Наибольший ажиотаж в зале вызвало выступление восьмилетнего Матвей Беляева из Череповца. Экстравагантно одетый и очень озорной молодой человек вышел на сцену с ирокезом на голове и зажигательно исполнил песню «Ночной хулиган» Димы Билана. Звонкий голос покорил сначала Валерия Меладзе – тот поспешил повернуться к парню. Позже свое расположение выказала и Гагарина. Оказалось, что именно ее признания Матвей и ждал.

«Полина Гагарина, а вы помните, в Череповец вы приезжали? Это я вам кричал: «Полина, ты лучшая!» — выпалил мальчик, а затем бросился обнимать исполнительницу.

Эта реплика вызвала бурю шуток со стороны Меладзе и Басты. Те заявили, что теперь Беляев точно будет ухаживать за Гагариной, несмотря на то, что последняя уже давно счастлива замужем.

«Я тебе так скажу. Я не повернулся, но следил за этой парочкой. Они просто разрывались! Отдельное удовольствие смотреть на зрителей, которые следят за тем, что происходит на сцене. Люди были в шоке», — высказался Баста.

«Несмотря на то, что Билан пел эту песню первым, она написана для тебя. Сейчас Дима просто надевает футболку с номером 2», — поиронизировал Валерий.

Когда Беляев озвучил-таки, что хочет сотрудничать с Гагариной, та сорвалась со своего места и назвала Матвея «моим хулиганом».