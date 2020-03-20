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Дизайнер World of Tanks и дочь скандального художника: о ком расскажет новый сезон «Историй о нас»

А вы когда-нибудь задумывались о том, что современную историю нашей страны порой делают люди самых необычных профессий?

Дизайнер World of Tanks и дочь скандального художника: о ком расскажет новый сезон «Историй о нас»
Танковый биатлон. Фото: Веленгурин Владимир/ КП

Новый сезон полюбившегося российским телезрителям цикла короткометражных фильмов «Истории о нас» стартует на канале History. Об уникальных людях, которые создают уникальный творческий продукт, вновь расскажет известный российский актер театра и кино Юрий Колокольников.

Знакомый россиянам по ролям в фильмах «В августе 44-го» и «Поддубный», Колокольников познакомит нас, в частности,  с руководителем группы графических дизайнеров популярнейшей в РФ компьютерной игры World of Tanks Брониславом Свигло.

Также нас ждут встречи с основателем аэродрома Первушино и популяризатором малой авиации Сергеем Мингуловым, искусствоведом и приемной дочерью скандально известного художника-нонконформиста 60-х годов Дмитрия Плавинского Елизаветой Плавинской и другими неординарными личностями новой России и СНГ.

Через призму их личных и творческих историй авторы проекта покажут нам, как формировалось культурное поле бывшего СССР, что оказало неочевидное влияние на те или иные явления повседневной жизни и какие ценности помогли героям нового цикла преодолеть исторические пертурбации.

Как пояснили в пресс-службе телеканала, новый цикл программы «Истории о нас» состоит из 5 фильмов длительностью до 15 минут.

Они созданы на студии QWEEX под чутким руководством молодого режиссера, выпускницы мастерской Александра Котта ВГИК Анастасии Антоновой.

«Телеканал History славится своим умением показывать прошлое, настоящее и будущее через удивительные истории нетривиальных и вместе с тем обычных людей»

Юрий Колокольников

Первый сезон «Историй о нас» стал лауреатом национальной премии «Большая цифра» как «Лучшая телепрограмма о России, произведенная за рубежом». Второй сезон, помимо телеканала, будет открыт для просмотра на Youtube-канале и в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

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