«Чтобы избежать риска»: Скабеева уговорила мужа работать посменно

Телеведущая пошутила, что теперь программа «60 минут» поделится на мужскую и женскую.

Телеведущая Ольга Скабеева уговорила своего мужа и напарника по программе «60 минут» Евгения Попова работать посменно из-за коронавируса. Ранее Первый канал принял решение временно отказаться от присутствия в студии во время съемок многочисленных зрителей. Вслед за этим вопросы стали поступать и телеканалу «Россия 1».

Скабеева и Попов решили проблему по-своему: чтобы сократить вероятность заражения, они теперь не будут появляться в кадре вместе.

«Чтобы избежать риска, с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок. Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя. Особо любопытным сообщаю, что в этот период я и Попов вообще не будем друг с другом видеться, но будем скучать и надеяться на скорое воссоединение», — проинформировала она.

В комментариях зрители программы выразили сожаление из-за вводимых мер. Некоторые, впрочем, подчеркнули, что солидарны с принятым решением. «Каждый день с вами, ждем возвращения дуэта», — высказались они.