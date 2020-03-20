Бабкина у плиты, женский юмор и два оскароносных фильма: что покажут по ТВ в эти выходные

Какие шоу, документальные и художественные фильмы не стоит пропустить в этот уикенд.

21 марта, в субботу, в 10:15 на Первом канале — документальная программа к юбилею народной артистки России, телеведущей, исполнительницы Надежда Бабкиной «Если в омут, то с головой!». О любимой миллионами исполнительнице рассказывают ее родные, друзья и коллеги: Андрей Мерзликин, Эвелина Хромченко, Евгений Гор и многие другие.

Кстати, часть материала отсняла сама юбилярша — видеоселфи вошли в программу как элементы закадровой жизни звезды. Более того, только зрителям Первого канала удастся увидеть настоящий эксклюзив: Бабкину в домашнем аутфите у плиты со сковородкой.

В воскресенье в 23:00 на Первом — оскароносный фильм Гильермо дель Торо «Формула воды». В 2018 году картина получила четыре заветные статуэтки Американской киноакадемии за фантастический сюжет, который вряд ли кого-то оставит равнодушным.

День фантастики в субботу планируется на СТС. Здесь с 12:20 покажут одну за другой две части культовой ленты на основе комиксов Marvel «Люди Икс» и «Люди Икс — 2». Это отличная возможность начать сначала и вспомнить, как появились люди-мутанты, завоевавшие сердца зрителей по всему миру. А завершит вечер триквел «Люди в черном» — герои секретного подразделения серия за серией будут разбираться с пришельцами и предотвращать катастрофы вселенского масштаба. Кстати, в воскресенье состоится премьера продолжения охотников за инопланетянами — «Люди в черном. Интернешнл». Четвертая часть картины выйдет впервые на СТС в 21:00.

На телеканале «Россия 1» в субботу, 21 марта, в шоу «Привет, Андрей» звездные гости Малахова вспоминают певицу Валентину Толкунову. Народная артистка РСФСР ушла из жизни 10 лет назад, но осталась в памяти миллионов поклонников, а также родных, близких и коллег на долгие годы. В этот вечер вспоминать звезду будут Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Лев Лещенко, Екатерина Шаврина и многие другие знаменитости.

В этот же день на НТВ в 21:00 в гостях у Леры Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» — известная актриса, певица, телеведущая Татьяна Абрамова. Она расскажет то, о чем не признавалась практически никому.

На ТНТ в субботу для любителей женского юмора с 15 до 20 часов — шоу Comedy Woman. А в воскресенье, 22 марта, — еще один оскароносный фильм «Зеленая книга» Питера Фарелли. Год назад картина получила главного «Оскара», а также статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али) и за оригинальный сценарий.

Это реальная история о том, как одаренный пианист Дон Ширли отправился на гастроли по штатам, в которых действуют законы расовой сегрегации — то есть неравноправия между людьми из-за цвета кожи. А поскольку музыкант — темнокожий, то ему приходится следовать унизительным правилам.

Вечер завершит очередной выпуск шоу «Холостяк» с Антоном Криворотовым. За сердце жениха продолжает бороться целая армия красавиц. Кого оставит без розы герой на этот раз, скоро узнаем.