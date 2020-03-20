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Весеннюю серию игр «Что? Где? Когда?» откроют школьники

Интеллектуальное шоу собрало команду «Дети XXI века».

Весеннюю серию игр «Что? Где? Когда?» откроют школьники
Ведущий, режиссёр-постановщик и генеральный продюсер телеигры "Что? Где? Когда?" Борис Крюк. Фото: Борис Кудрявов/ ЭГ

В это воскресенье, 22 марта, весенние игры «Что? Где? Когда?» стартуют на Первом канале в прямом эфире. Создатели передачи сообщили, что в первом выпуске примут участие самые юные игроки клуба. За столом окажется команда «Дети XXI века», в которую вошли старшеклассники и первокурсники московских вузов.

Затем на интеллектуальную битву с телезрителями выйдут четыре опытных команды. Как обычно, они будут бороться за право участвовать в играх зимнего сезона, чтобы пройти в финал.

Состав команды «Дети XXI века»:

  • старшеклассница Евгения Боброва (Москва),
  • старшеклассник Леонид Карлинский (Москва),
  • старшеклассник Николай Русскин (Долгопрудный),
  • старшеклассник Денис Потехин (Санкт-Петербург),
  • студент первого курса Павел Журавлев (Москва),
  • студент первого курса и капитан команды Кирилл Емелин (Москва).

Зрители увидят их игру 22 марта в 22:00.

Руководство программы уточнило, что из-за сложной эпидемиологической ситуации состав юных знатоков может быть изменен.

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