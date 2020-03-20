Весеннюю серию игр «Что? Где? Когда?» откроют школьники

В это воскресенье, 22 марта, весенние игры «Что? Где? Когда?» стартуют на Первом канале в прямом эфире. Создатели передачи сообщили, что в первом выпуске примут участие самые юные игроки клуба. За столом окажется команда «Дети XXI века», в которую вошли старшеклассники и первокурсники московских вузов.

Затем на интеллектуальную битву с телезрителями выйдут четыре опытных команды. Как обычно, они будут бороться за право участвовать в играх зимнего сезона, чтобы пройти в финал.

Состав команды «Дети XXI века»:

старшеклассница Евгения Боброва (Москва),

старшеклассник Леонид Карлинский (Москва),

старшеклассник Николай Русскин (Долгопрудный),

старшеклассник Денис Потехин (Санкт-Петербург),

студент первого курса Павел Журавлев (Москва),

студент первого курса и капитан команды Кирилл Емелин (Москва).

Зрители увидят их игру 22 марта в 22:00.

Руководство программы уточнило, что из-за сложной эпидемиологической ситуации состав юных знатоков может быть изменен.