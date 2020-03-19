«Фиксики» едут в Китай: главный детский телеканал в Поднебесной купил мультик

Это уже третий сезон о приключениях маленьких помощников, который приобретают для показа в Китае.

Мультфильмы любят все дети на планете. И в Китае, конечно, тоже. Для маленьких жителей Поднебесной главный детский телеканал страны CCTV Kids в очередной раз приобрел российский мультик о приключениях малюсеньких помощников фиксиков, которые живут внутри самой разной техники и машин. Это уже третий сезон мультипликационного сериала с 2015 года, который транслируется в Китае.

Первый сезон показали в Поднебесной в 2015 году. Продолжение вышло на китайские экраны через год. И вот со дня на день там начнется трансляция третьего сезона. Помимо Китая, телеправа на популярный обучающий мультипликационный сериал приобрели 80 стран.

В России «Фиксики» появились в 2010 году. С этого момента произведено уже четыре сезона мультфильмов о маленьких человечках, причем, премьера очередного продолжения состоялась в феврале текущего года. Мультфильм был признан одним из лучших среди анимационных проектов и лидером в сегменте развлекательно-обучающего формата.