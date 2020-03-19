«Хочу два звонка другу»: Жириновский поборолся за три миллиона рублей

Дмитрий Дибров не первый год ведет программу «Кто хочет стать миллионером?». Зрители наблюдают за этой игрой больше 10 лет. С момента запуска проекта правила на передаче изменились. Теперь там можно выиграть не миллион, а три миллиона рублей. Новым участником шоу стал эксцентричный российский политик — Владимир Жириновский. Ему пришлось играть в паре. Напарником депутата стал Иосиф Райхельгауз, театральный режиссер худрук театра «Школа современной пьесы».

Игра получилась очень занимательной. Владимир Вольфович сразу сделал заявление: «Я хочу поменять регламент! Хочу два звонка другу. У меня много друзей. Можно?». Ведущий, давно знакомый с гостем, просто отшутился: «Это нам так придется обзванивать всю страну». Политический деятель сразу замахнулся на три миллиона, выбрав эту сумму, как несгораемую. Однако Райхельгауз его переубедил. Партнеры по игре сошлись на 400-х тысячах рублей.

Жириновский никому не давал расслабиться. Он так хотел победить, что выдвинул свои требования в случае проигрыша. «Иосиф, у вас ставка простая. Если из-за вас я проигрываю, — театр закрываем. А если из-за вас, Дмитрий, — передачу закрываем!» — предупредил он.

К слову, Иосиф с улыбкой отреагировал на слова напарника. Он поведал, что Владимир Вольфович дважды выходил на театральную сцену без подготовки и так впечатлил зрителей, что они приняли его за настоящего артиста. «Все достали телефоны, чуть спектакль не сорвали. В кассе потом оборвали телефон с вопросом, когда в следующий раз играет Жириновский?» — признался режиссер.

Начало игры прошло на позитивной ноте. На первый вопрос участники передачи ответили без труда. Потом им все-же пришлось дважды воспользоваться подсказкой. Когда пришлось звонить другу, то им стал знакомый Жириновского Василий Власов. Игроки искали правильный ответ на вопрос: «Какое числительное не встречается в названии романов Жюля Верна?» «Мобилизуйся, Василий!» — взмолился политик. Удалось ли ему дать верный ответ и сколько денег выиграли участники передачи, можно узнать в субботу, 21 марта в 16:10 на Первом канале.