«Я ударю по попке»: Васильев стал заигрывать с женщиной прямо в эфире

На передачу «Модный приговор» пришла экономист по имени Римма. Симпатичная девушка заявила, что разочаровалась в мужчинах и перестала ходить с ними на свидания, потому что они практически всегда глупее нее. При этом на подиуме вела себя достаточно скованно. Тем не менее, смогла расположить к себе ведущего Первого канала Александра Васильева.

Практически всю программу он расточал ей комплименты, а когда увидел не самое профессиональное дефиле, не сдержался и выбежал к ней, чтобы дать урок.

«Риммочка, вы очень миленькая, только вы неправильно ходите по подиуму! Я дам вам пару советов на всю жизнь», — заявил Александр.

Ведущий посоветовал держать Римме прямо спину, а также выносить бедра вперед. Поскольку девушка этого не делала, создавалось ложное впечатление, что у нее есть животик.