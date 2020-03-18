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«Я ударю по попке»: Васильев стал заигрывать с женщиной прямо в эфире

Телеведущий дал участнице «Модного приговора» урок дефиле.

«Я ударю по попке»: Васильев стал заигрывать с женщиной прямо в эфире
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На передачу «Модный приговор» пришла экономист по имени Римма. Симпатичная девушка заявила, что разочаровалась в мужчинах и перестала ходить с ними на свидания, потому что они практически всегда глупее нее. При этом на подиуме вела себя достаточно скованно. Тем не менее, смогла расположить к себе ведущего Первого канала Александра Васильева.

Практически всю программу он расточал ей комплименты, а когда увидел не самое профессиональное дефиле, не сдержался и выбежал к ней, чтобы дать урок.

«Риммочка, вы очень миленькая, только вы неправильно ходите по подиуму! Я дам вам пару советов на всю жизнь», — заявил Александр.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Ведущий посоветовал держать Римме прямо спину, а также выносить бедра вперед. Поскольку девушка этого не делала, создавалось ложное впечатление, что у нее есть животик.

«Вот смотрите, я сейчас вас ударю по попке, и вы ее вперед вынесите», — сказал Васильев.

«Римма, ответь ему тем же! Ударь его по попке!» — неожиданно вмешалась в разговор Бабкина, рассмешив публику.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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Александр ВасильевМодный приговорПрограмма "Модный приговор"
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