«Мы любим друг друга»: дочка Зарубиной завела интрижку с молодым возлюбленным мамы

Ольга Зарубина в 61 год не теряет надежду, что найдет свою любовь. После трех неудачных браков женщина пытается строить отношения с мужчинами. Ранее она нарвалась на мошенника, который пытался вытянуть из нее деньги. А на днях выяснилось, что актриса нашла нового возлюбленного по имени Николай Какунина, который моложе ее больше чем на 30 лет. Она даже собиралась за него замуж. Однако к этому претенденту проявила интерес дочка звезды, Кира, которая с недавних пор живет с мамой.

34-летняя наследница Зарубиной и Малинина стала героиней передачи «На самом деле». Оказалось, что мать выгнала ее из дома. Вместе с вещами артистка выставила девушку из квартиры. Ольга объяснила, что ей не понравился тот факт, что дочь пытается отбить у нее жениха. Также она уверена, что Кира за ее спиной пытается наладить отношения с отцом, хотя в свое время он отказался им помогать и участвовать в жизни наследницы.

«Я стала замечать, что дочь начала меняться. Она могла дома ходить в тапочках с пампушками и легком халате, а с появлением Николая она стала одеваться совершенно по-другому, будто собирается в театр», — отметила актриса. Зарубина призналась, что застала наследницу вместе с возлюбленным, что и сподвигло ее выставить Киру из дома.

«Они сидели на кухне. Она сидела у него на коленях, обвила его шею руками и что-то шептала ему на ухо. Я начала кричать, а он оттолкнул ее. Она упала», — вспомнила звезда.

После этого в студии появилась сама Кира. Девушка похорошела, что отметили и эксперты и ведущий. Она похудела, а также кардинально сменила имидж. «Я ему нравилась, а он нравился мне. Мы обнимались. Мы любим друг друга, поэтому все так и случилось. Наши отношения вышли на следующий уровень. У нас был секс, да. Это случилось в первую же неделю», — заявила дочь артистки. Проверку на полиграфе прошел и сам Николай. Танцор стал опровергать роман с молодой особой. Однако детектор лжи показал, что они целовались. Ему льстило внимание Киры. Эксперты выяснили, что танцор изменял Зарубиной, но не с ее дочкой. Более того, он использовал актрису ради денег. Выяснилось, что звезда давала ему крупные сумму денег.

Кира извинилась перед мамой. Она призналась, что поступила некрасиво. При этом девушка не скрывает, что ей просто не хватает материнской любви, так как она долго жила вдалеке от родительницы, а отца в ее жизни вообще нет. Зарубина ее простила и даже обняла.