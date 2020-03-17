Сын Елены Яковлевой о семейных скандалах: «Я бы не стал выносить их на всеобщее обозрение»

Денис Шальных не скрывает, что эпизодами у них с матерью были недопонимания. Об этом он высказался в программе «Пусть говорят».

Взрослый сын Елены Яковлевой Денис Шальных признался, что никогда бы не вынес скандалы с матерью на всеобщее обозрение. Молодой человек стал участником передачи «Пусть говорят», посвященной отношениям Татьяны Плаксиной и Любови Успенской. Шальных остался шокирован тем фактом, что девушка позволила себе публично высказаться о существующих проблемах.

«Меня задело, что Таня личные вещи какие-то стала вот так публично обсуждать. Если есть возможность обсуждать все эти проблемы, то нужно делать это лично. У нас с матерью скандалов нет, но даже если бы они были, я бы не стал выносить их на всеобщее обозрение», — высказался он.

Шальных отметил – в семье неоднократно поднимался вопрос его больших татуировок на лице. Поначалу Яковлева была недовольна рисунками, но позже смирилась.

«Она привыкла, потому что забиваться я начал с основной части своего тела, и только потом перешел на лицо. Сейчас их удаляю вообще с одной стороны, она довольна», — улыбнулся он.