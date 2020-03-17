«Они сами лезли ко мне»: дочь уводила у Успенской мужчин

Татьяна призналась Дмитрию Борисову в «Пусть говорят», что ухажеры ее матери сами обращали на нее внимание.

31-летняя Татьяна Плаксина уводила у матери мужчин. Об этом сама девушка призналась Дмитрию Борисову в передаче «Пусть говорят». Девушка рассказала, что поскольку ее мать всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, дома регулярно бывали статусные мужчины. Общение, впрочем, у Успенской не складывалось: стоило лишь тому или иному молодому человеку появиться на пороге, как он сразу же обращал внимание на Татьяну. Своей вины в этом дочь не видит.

«Они сами лезли ко мне, и я этого от нее никогда не скрывала. Конечно, ей это не нравилось, а кому бы понравилось? Мне нравилось получать внимание, потому что раньше я его не получала и по жизни была очень одинокая. Я понимала, что это что-то нездоровое, но я получала самоутверждение», — разоткровенничалась она.

Эксперты в студии предположили, что именно мужчины, на самом деле, стали глубинной причиной конфликта между матерью и дочерью. Частный детектив вспомнил, как на одной из очных ставок Плаксина обвиняла директора Успенской в том, что тот к ней приставал. Позже девушка забрала свои слова назад, заявив, что ничего похожего не имела в виду.