Тимур Еремеев: «В программе «На самом деле» работают не бесчувственные циники»

Тимур Еремеев стал новым ведущим популярной программы Первого канала «На самом деле», сменив Дмитрия Шепелева. Актер прославился после того, как рассказал, что является внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Тимуром в преддверии выхода новых выпусков программы с его участием. Мы поинтересовались, как его настроение, и как продвигается работа.

— Как вы стали ведущим рейтинговой передачи «На самом деле»?

— Все произошло довольно быстро. Мне позвонили и сразу пригласили на пробы. Мне интересно телевидение, поэтому согласился, не раздумывая.

— Как вы лично относитесь к историям, которые показываются в передаче «На самом деле»? Есть выпуски, которые вас сильно задели?

— Всегда по-разному: кому-то сочувствуешь, а чью-то логику поступков понять невозможно. Но, главным образом, я считаю, что зрители должны выносить мораль из нашей передачи – учиться на чужих ошибках.

Сложнее всего переживать истории, связанные с детьми. Очень трудно сохранять хладнокровие и мне, и экспертам и залу, да и, наверное, в этом нет необходимости. Мы такие же люди, как и те, кто находится по другую сторону экрана. Удивить нас, конечно, сложнее, но мы не бесчувственные циники.

— Вы уже записали несколько выпусков передачи – как сложились отношения с коллективом?

— Коллектив чудесный. И на площадке и за ее пределами — профессионалы и прекрасные люди. Приняли меня в команду и помогают во всем.

— Собираетесь ли вы что-то менять в формате шоу?

— Новый ведущий — это и есть главная перемена. Зрители полюбили «На самом деле» в том виде, в каком программа и выходит, зачем вносить коррективы…

— Вы практически никогда не рассказываете про свою супругу Ольгу. Как вы познакомились?

— Случайно. Я написал ей в интернете. Мне показалось, что мы учились с ней в одной школе, хотя, впоследствии, выяснилось, что это не так…

— Наверняка, вы читаете новости. Сейчас практически все только и говорят о коронавирусе…

— Я против любой истерии. Но меры предосторожности, которые предпринимаются по всему миру, мне кажутся разумными. Думаю, что лучше перестраховаться.

Обидно, конечно, что отменяются авиарейсы, футбольные матчи, закрываются многие публичные места. Некоторые эти изменения уже повредили моим планам. Надеюсь, что хотя бы к лету ситуация успокоится и сезону отпусков не повредит.

Напомним, программа «На самом деле» выходит с лета 2017 года на Первом канале. В студии, как правило, обсуждают скандальные истории, а героев передачи проверяют на детекторе лжи.

А вы как относитесь к Тимуру Еремееву? Пишите в комментариях!