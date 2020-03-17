Мурашки Елки и ковер из мышеловок: чем порадует новый выпуск «Импровизации»

Певица Елка стала новым гостем шоу «Импровизация». Выпуск с популярной артисткой выйдет в эфир 17 марта в 21:00.

Звезда пришла в программу во второй раз и приняла участие во всех импровизациях актеров. Второй визит Елки стал не только смешным, но и полезным для нее самой. В одной сценке она увидела профессию своей мечты, а в другой узнала название своего нового альбома. Комики проекта смогли довести женщину «до мурашек». В плане удовольствия, конечно же.

В новом выпуске им придется рассказать о преступлении, используя слова только на одну букву, а затем преодолеть «ковер» из мышеловок. Также зрители узнают, по каким жестам можно узнать блистательного Гошу Куценко.

Смотрите шоу «Импровизация» во вторник, в 21:00, на канале ТНТ. Напомним, это уже пятый сезон комедийного телепроекта. Ведущий — Павел Воля.