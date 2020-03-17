«Люли-люли»: Гузеева надела кокошник и усладила пением зрителей

Лариса Гузеева не перестает удивлять телезрителей своей непосредственностью, граничащей с эпатажностью. Вот и на последнем шоу «Давай поженимся!» (Первый канал) не обошлось без милой выходки телеведущей.

На сей раз звезда «Жестокого романса» примерила кокошник из бисера, который принесла в студию одна из невест, и запела: «Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла. Люли-люли стояла».

Роза Сябитова не стала отставать от своей коллеги и водрузила на голову второй кокошник.

«Боже, какая красота!» — пришла в восторг Гузеева.

Телесваха тут же попыталась выпросить аксессуар в подарок, обещая за это продвижение в Instagram. Увы, не получилось. Невеста скромно отвела глаза и замолчала ситуацию.