«Вы увидите меня совсем другой!»: новое шоу Елены Летучей стартует 5 апреля

Елена Летучая раскрыла дату премьеры своего нового шоу — «Детки Предки» на канале СТС. Первый выпуск выйдет 5 апреля в 12:00.

«Вы увидите меня совсем другой! Я мечтала о семейном шоу и возможности показать зрителю другую часть себя! — рассказала ведущая в Instagram. — Шоу получилось и смешное и полезное! Не пропустите».

Ранее канал объявлял кастинг на съемки в этой передаче. Приглашались представители дружных семей, но из разных поколений. Победителям обещали денежные призы и путевку в Диснейленд. Сейчас, конечно, не лучшая обстановка, чтобы ехать в заграничный парк аттракционов, но посмотрим, что еще Летучая предложит в качестве награды участникам своего нового шоу.

Напомним, ведущая стала звездой в 2014 году, когда запустила шоу «Ревизорро». Очень скоро название передачи стало нарицательным для Елены. В 2017-ом она перебралась на Первый канал, попутно занималась созданием документальных фильмов и продюсированием программ. В 2018-ом Летучая стала лицом СТС и запустила свое шоу в Интернете. Но теперь время бесконечных проверок прошло, и у знаменитой ведущей наконец появилась семейная программа.