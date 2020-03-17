Надежду Бабкину кардинально преобразят: что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

«У моего сына должно быть все лучшее!»

Ольга считает, что брак ее сына и Анастасии трещит по швам из-за того, что девушка перестала выглядеть женственно. Невестка из нежной девушки вдруг превратилась в готичного подростка.

«Меня беспокоят их отношения с моим сыном. В начале их отношений она всегда была на каблуках. Всегда были подарки, ласковые слова и поцелуи. Сейчас я – свидетель охлаждения между ними! Меня это пугает, потому что я не хочу потерять любимую невестку, которая стала мне как дочь!» – рассказывает Ольга.

Невестка Анастасия оправдывается: для ее нынешнего стиля есть причины. Она – мать троих детей. Девушка убеждена, что многодетная мама – это дородная крепкая женщина, и ей изо всех сил такой становиться не хочется. Еще Настя недавно потеряла отца и осталась круглой сиротой.

Подростковый стиль – это ее попытка вернуться в счастливое и беззаботное детство. Она не согласна с тем, что женственные образы смогут изменить ее отношения с супругом. Смогут ли стилисты преобразить Анастасию и спасти ее брак?

«Мама застряла в образе из 90-х»

В модный суд Оксану Росину привели ее старшие дочери Алена и Юля Зимины. Сестры утверждают, что их мама застряла в образе из 90-х. Гардероб Оксаны в прямом смысле трещит от безвкусных и пестрых вещей того времени.

Но Оксана менять свой стиль не собирается, эта одежда напоминает ей о тех годах, когда у них была полноценная и счастливая семья.

Трещит по швам не только гардероб Оксаны, но и ее личная жизнь. От реальности Оксана прячется в социальных сетях, развлекаясь виртуальным флиртом. Алена и Юля уверены, что хлам, от которого нужно срочно избавляться, у мамы и в гардеробе, и в голове.

Любящие дочери уверены, преображение придаст Оксане больше сил, решительности и поможет встретить достойного мужчину.

70-летний юбилей Надежды Бабкиной!

В четверг у «Модного приговора» праздник. 70-летний юбилей отмечает Народная артистка РФ Надежда Георгиевна Бабкина. Больше десяти лет главная защитница страны отстаивает права и интересы героев программы «Модный приговор». Она и пожалеет, и совет ценный даст, а когда нужно, может и голос повысить. За это ее и любят.

Программа «Модный приговор» решила подарить Народной артистке кардинальное преображение. Но сделать это очень сложно, ведь певица и телеведущая изо дня в день и так становится все моложе и краше.

Ее стиль многогранен. Она может быть любой: казачкой Надей, русской барыней, модницей с красной дорожки. Лучшие стилисты программы «Модный приговор» докажут Надежде Георгиевне, что нет предела совершенству и создадут новые и неожиданные даже для нее образы.

«Потеряла себя как женщину»

Виктория недовольна внешним видом подруги Надежды Литвиненко, которая, родив «солнечную» девочку Наташу, полностью растворилась в ней. Надежда вкладывает все силы в воспитание и здоровье дочери, совершенно забыв о себе.

Виктория считает, что, возможно, такая гиперопека со стороны Надежды вызвана ее переживанием после трагедии, в которой она потеряла двоих детей.

Теперь Надежда не находит смысла в жизни для себя, потеряла себя как женщину, она вроде бы и хочет устроить личную жизнь, но ничего для этого не делает. Виктория очень обеспокоена состоянием подруги и считает, что Надежде необходима помощь «Модного приговора».