«Школу бы сначала окончила»: фармацевт застыдила молодую жену Грачевского за беременный живот

35-летняя Екатерина Белоцерковская на тот момент уже успела закончить два института.

Фармацевт застыдила 35-летнюю супругу Бориса Грачевского за беременность. Забавную историю из жизни режиссер и его жена рассказали Тимуру Кизякову в передаче «Когда все дома».

Грачевский вспомнил, что когда у его супруги живот был поменьше, она заглянула в аптеку по собственным нуждам. Белоцерковская попросила пропустить ее пораньше, а затем собиралась обратиться к специалисту, как услышала несколько осуждающих реплик от провизора. Женщина была возмущена слишком юным на тот момент возрастом Кати.

Не стесняясь остальных посетителей, фармацевт заявила, что супруге Грачевского сначала не помешало бы закончить школу прежде, чем рожать ребенка.

«И эта тетка говорит: «Ты бы школу сначала закончила…Ты посмотри, мамка-то знает, что здесь творится?». После этого Катя из аптеки вышла гордая и довольная – у меня, говорит, два института за плечами. А она тогда еще была ненакрашенная, с косичками», — посмеялись беременная жена и глава семейства.

Отметим, что брак с Белоцерковской для Грачевского третий по счету. Ранее он был женат на Галине Грачевской – с ней он прожил 35 лет. 10 лет назад режиссер женился на Анне Панасенко. Будущий малыш станет для Бориса четвертым.