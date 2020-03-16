«Ничего не болело»: Шура оказался на операционном столе

44-летний артист был вынужден экстренно обратиться к медикам за помощью. О чем рассказал в программе «Звезды сошлись».

На днях певец Шура перенес серьезную операцию. Внезапно врачи обнаружили у знаменитости грыжу желудка. Произошло это совершенно случайно: Медведев пришел в учреждение, чтобы пройти плановое обследование. Времени на обдумывания не было, поэтому артиста спешно доставили в отделение экстренной хирургии.

Сам Шура рассказал, что симптомов у него не было, поэтому новообразование стало неприятным сюрпризом.

«Ничего не болело, была просто изжога», — вспомнил он в эфире «Звезды сошлись».

Медики связали воспаление с лишним весом. В ближайшем будущем Шуре снова предстоят длительные консультации со специалистами – тем предстоит решить, как стабилизировать здоровье звезды. На лечение Медведев, по предварительным данным, потратил более 300 тысяч рублей: сюда вошло оказание самой услуги, а также несколько дней обеспечения в больнице.

Ранее Шура долго лечил онкологию. Тогда исполнитель рассказывал, что спастись ему помогла случайность – в больницу его отправила знакомая, чей супруг умер от рака.

Портал Teleprogramma.pro напоминает: любое вмешательство требует консультации с медиками!