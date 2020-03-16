«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

«Мама Юлии расплакалась. Сказала, что похожа»: Орлова рассказала, как снимали фильм о Началовой

16 марта – день памяти умершей певицы.

«Мама Юлии расплакалась. Сказала, что похожа»: Орлова рассказала, как снимали фильм о Началовой
Юлия Началова. Фото: Global look press

Прошел ровно год с тех пор, как ушла из жизни Юлия Началова. 16 марта, в день ее памяти, на Первом канале в эфире программы «Док-Ток» продемонстрируют фильм о ней. Актриса Марина Орлова, сыгравшая певицу, рассказала «СтарХиту», как проходила подготовка к фильму и работа над ним.

Создатели картины намеренно отказались от фотографичного сходства актрисы с Юлией. Хотя изначально попробовали пластичный грим. Но он мешал – не позволял полноценно работать с мимикой. Поэтому Орлова сделала акцент на фирменной манере общения Началовой, ее особенностях движений, интонациях и голосе.

Также в фильме использовали настоящую одежду звезды, а вот от туфель пришлось отказаться – размер не тот. Часть сцен снимали непосредственно в квартире Юлии.

«В квартире было тяжело, ведь каждая вещь о ней напоминала. И даже собака Юли присутствовала», — призналась Орлова.

По ее словам, животное в какой-то момент даже приняло ее за свою хозяйку и доверчиво стало вылизывать ей ноги. Тронул сердце Марины и другой жизненный эпизод. Для очередной сцены в квартире Началовой артистка надела одежду певицы, сделала грим и спокойно укладывала волосы. В этот время в комнату неожиданно вошла мама Юлии Таисия Николаевна и просто остолбенела при виде двойника дочери.

«Она увидела меня в этом платье, расплакалась и сказала, что я очень похожа на ее дочь», — объяснила актриса.

Орлова призналась, что во время работы над фильмом она старалась как можно меньше попадаться родителям умершей артистки на глаза, чтобы лишний раз не мучить их воспоминаниями.

Тэги

Марина ОрловаНачаловаНовости googleНовости киноФильм о НачаловойЮлия Началова
Loading...