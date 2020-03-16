«Мама Юлии расплакалась. Сказала, что похожа»: Орлова рассказала, как снимали фильм о Началовой

Прошел ровно год с тех пор, как ушла из жизни Юлия Началова. 16 марта, в день ее памяти, на Первом канале в эфире программы «Док-Ток» продемонстрируют фильм о ней. Актриса Марина Орлова, сыгравшая певицу, рассказала «СтарХиту», как проходила подготовка к фильму и работа над ним.

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Создатели картины намеренно отказались от фотографичного сходства актрисы с Юлией. Хотя изначально попробовали пластичный грим. Но он мешал – не позволял полноценно работать с мимикой. Поэтому Орлова сделала акцент на фирменной манере общения Началовой, ее особенностях движений, интонациях и голосе.

Также в фильме использовали настоящую одежду звезды, а вот от туфель пришлось отказаться – размер не тот. Часть сцен снимали непосредственно в квартире Юлии.

«В квартире было тяжело, ведь каждая вещь о ней напоминала. И даже собака Юли присутствовала», — призналась Орлова.

По ее словам, животное в какой-то момент даже приняло ее за свою хозяйку и доверчиво стало вылизывать ей ноги. Тронул сердце Марины и другой жизненный эпизод. Для очередной сцены в квартире Началовой артистка надела одежду певицы, сделала грим и спокойно укладывала волосы. В этот время в комнату неожиданно вошла мама Юлии Таисия Николаевна и просто остолбенела при виде двойника дочери.

«Она увидела меня в этом платье, расплакалась и сказала, что я очень похожа на ее дочь», — объяснила актриса.

Орлова призналась, что во время работы над фильмом она старалась как можно меньше попадаться родителям умершей артистки на глаза, чтобы лишний раз не мучить их воспоминаниями.