«Надо падлюку вывести на чистую воду»: Казарновская встретилась с братом спустя 20 лет вражды

Любовь Казарновская встретилась с двоюродным братом в эфире передачи «Секрет на миллион» спустя 20 лет вражды. Александр пришел в студию, чтобы стребовать со знаменитой сестры деньги за проданную когда-то дачу. Оперная певица рассказала, что дочь на Клязьме некогда заботливо выстраивали всей семьей: сама Любовь, ее мать, отец, сестра и муж сестры. После кончины родительницы мачеха Казарновской продала элитный дом втайне от знаменитости и остальных кровных родственников. Деньги она оставила себе.

Когда о ситуации узнала родня генерала Казарновского, она подала в суд на мужчину. Тот, являясь единственным полноправным наследником, суд выиграл. С тех пор двоюродный брат затаил обиду на Любовь – по его словам, артистка все деньги от продажи имущества забрала себе.

«Она всю жизнь жила только для себя! Она такая эгоистка. Надо эту падлюку вывести на чистую воду», — с такими словами Александр появился перед камерами.

Адекватного разговора между братом и сестрой, впрочем, не состоялось. Александр требовал от сестры 10 миллионов рублей долга, а Любовь заявила – она мужчине ничем не обязана.

«Я не думаю, что мы поплачем и найдем общий язык. Вижу, что Александр настроен очень решительно. Мне это обидно и больно. Когда-то семья была очень дружная, мы очень хорошо общались. Мне жаль, что есть такая ненависть, такое непринятие, такое желание свалить на меня всю ответственность», — подытожила она.