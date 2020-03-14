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«Дети лопочут по-русски»: экс-участник «Веселых ребят» рассказал, как живет в Австралии

Артист Леонид Бергер приехал в Москву, чтобы встретиться с друзьями впервые за 40 лет.

«Дети лопочут по-русски»: экс-участник «Веселых ребят» рассказал, как живет в Австралии
Леонид Бергер. фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

Леонид Бергер со своими коллегами побывал на передаче «Привет, Андрей!». Артист приехал из Австралии, где живет со своей семьей. Ему потребовалась почти два дня, чтобы добраться до Москвы. Он вспомнил, как выступал в составе ВИА «Веселые ребята». Тогда певец исполнял хит «Алешкина любовь». Пластинка с этой песней продалась тиражом 17 миллионов экземпляров. Артист признался, что за это не получил никаких гонораров.

Для поклонников Леонид исполнил свой хит. Публика встретила его громкими аплодисментами. Артист рассказал, как уехал из России. По его словам, оказаться на другом континенте ему было достаточно просто.

Дом Леонида Бергера в Австралии
Вилла Леонида Бергера в Австралии. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«У меня были родственники в Австралии, и они просто сделали мне приглашение. Мы уехали как советские граждане с паспортом. Буквально в первые два года я получил контракт с большой американской компанией и английской тоже. У меня есть своя студия в центре Сиднея. Я в России прожил 25 лет, а здесь я живу 47 лет», — рассказал певец.

Он показал свою виллу, которая находится на побережье. Там не только красивый вид на океан, много зелени, но и просторный бассейн на территории участка. Вся территория огорожена забором. «Так случилось, что моя жена проиграла борьбу с онкологией. Это было давно — лет 12 назад. Мои дети и внуки живут здесь в Австралии. Они австралийцы. Дети мои чуть-чуть лопочут по-русски иногда, а внуки вообще не имеют понятия ни о чем», — поделился певец.

Леонид с внуками. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

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