«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

Папа лишил Любовь Казарновскую наследства по завету чужой женщины

Сразу после смерти своей супруги мужчина женился во второй раз.

Папа лишил Любовь Казарновскую наследства по завету чужой женщины
Любовь Казарновская/Фото: Борис Кудрявов/КП

Отец лишил Любовь Казарновскую наследства по велению чужой женщины. Своей болью оперная певица поделилась со зрителями телеканала НТВ в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Казарновская вспомнила, что спустя год после смерти матери ее отец поспешил жениться во второй раз – новая пассия жила в том же доме, что и родители Любови. Женщина вошла на чужую территорию вопреки желаниям самой артистки, ее брата и сестры.

«Она знала, что отец – генерал, состоятельный человек, я выступаю на Западе и в целом независима. Подсуетилась, в общем. Позже мачеха поставила условие, чтобы нас с моим сыном Андреем из квартиры убрать. Позже была оформлена дарственная на новую супругу. Я сказала: «Папочка, есть понятие отчего дома. Я хочу, чтобы твой внук приходил сюда и у него было понятие, что здесь когда-то жили его бабушка и дедушка», — вспомнила героиня.

На эти слова не вполне адекватно отреагировала все та же мачеха. Она подала на Казарновскую в суд с требованием выселить певицу из квартиры. После дела Любовь общалась с отцом, который признался, что не мог поступить иначе. Причину содеянного озвучивать он отказался.

Тэги

«Секрет на миллион»Казарновская новостиКазарновская семьяЛера КудрявцеваЛюбовь КазарновскаяНовости googleНТВ
Loading...