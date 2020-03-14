Папа лишил Любовь Казарновскую наследства по завету чужой женщины

Отец лишил Любовь Казарновскую наследства по велению чужой женщины. Своей болью оперная певица поделилась со зрителями телеканала НТВ в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Казарновская вспомнила, что спустя год после смерти матери ее отец поспешил жениться во второй раз – новая пассия жила в том же доме, что и родители Любови. Женщина вошла на чужую территорию вопреки желаниям самой артистки, ее брата и сестры.

«Она знала, что отец – генерал, состоятельный человек, я выступаю на Западе и в целом независима. Подсуетилась, в общем. Позже мачеха поставила условие, чтобы нас с моим сыном Андреем из квартиры убрать. Позже была оформлена дарственная на новую супругу. Я сказала: «Папочка, есть понятие отчего дома. Я хочу, чтобы твой внук приходил сюда и у него было понятие, что здесь когда-то жили его бабушка и дедушка», — вспомнила героиня.

На эти слова не вполне адекватно отреагировала все та же мачеха. Она подала на Казарновскую в суд с требованием выселить певицу из квартиры. После дела Любовь общалась с отцом, который признался, что не мог поступить иначе. Причину содеянного озвучивать он отказался.