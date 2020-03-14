«Для меня это был слом»: Казарновская едва не забросила карьеру оперной певицы из-за смерти мамы

Любовь Казарновская едва не забросила карьеру певицы из-за смерти матери. Об этом она откровенно рассказала Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». Артистка вспомнила, что родительница была для нее при жизни без преувеличения всем. Под маминым крылом Любовь чувствовала себя надежно и уютно, ей казалось, что главный человек в ее жизни будет жив всегда.

Внезапно женщины не стало в 68 лет. Казарновская вспомнила, как среди ночи в ее доме раздался звонок – звонил супруг Роберт Росцик. Он сказал, что певице всенепременно нужно прилететь в Москву, потому что мама чувствует себя плохо. На тот момент родительница Казарновской была уже мертва – она испустила последний вздох на даче.

больше по теме Любовь Казарновская спела дуэтом с Витасом легендарную песню Оперная певица стала героиней передачи Андрея Малахова.

«Она была сердечной моей радостью. Я не могу сказать, что она долго болела. О том, что мамы не стало, Роберт сказал мне уже в аэропорту. Для меня это было таким ударом! Мне казалось, что мама будет со мной вечно. Знаете, в тот же момент стена, которая меня в жизни охраняла, рухнула, и я оказалась на переднем плане. Для меня это был такой слом, я внутри будто завяла вся. У меня совсем не было сил», — вспомнила она.

На нервной почве у Казарновской началась бронхиальная астма. Она мешала исполнительнице спать, поэтому дремала женщина сидя. В тот же момент Любовь отказалась продолжать петь – ей «просто не хотелось раскрывать рот».

«Я подходила к роялю и отходила. Подходила и говорила: «Позже». Или: «А может быть, вообще не надо». Я тогда еще Роберту сказала: «Знаешь, я петь больше не хочу. У меня сил нет». Он ошарашил меня тогда ответом: «И не надо. Будем вместе работать, представлять артистов», — вспомнила она.