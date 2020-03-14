«А вы что сидите?»: у Гагариной сдали нервы в новом выпуске шоу «Голос. Дети»

Полина не смогла простить себе и коллегам, что никто не выбрал юного исполнителя из Ташкента.

У Полины Гагариной сдали нервы в новом выпуске детского шоу «Голос». В пятницу, 13 марта, в эфир вышел пятый эпизод нашумевшего шоу: на очередном этапе прослушивания трем наставникам предстояло отобрать для своих команд будущих претендентов на победу.

Особенно тепло зрители встретили юного конкурсанта из Ташкента Диярбека Нуруллаева. Мальчик исполнил для Меладзе, Гагариной, Басты и зрителей в студии знаменитую «Pardonne-moi». Высокий голос стал причиной, по которой никто из перечисленных знаменитостей к Диярбеку не повернулся. Уже после окончания исполнения, когда наставники увидели певца, Полина очень расстроилась, что так и не выбрала мальчика. Гагарина не смогла сдержать эмоций и швырнула на панель перед собой клатч. Сумка впоследствии и вовсе оказалась на полу, из-за чего Полине пришлось встать со своего места.

«Я так и знала! Блин! А вы что сидите?» — крикнула она Валерию и Басте, нагибаясь.

Позже Вакуленко признался – он не мог предположить, что у него за спиной поет мальчик. Ту же ошибку совершил и Меладзе.

«Прости нас, пожалуйста. Мы не видим. Поверь, нам очень тяжело разобраться», — извинилась за всех Гагарина.

«Тебе стоило дать несколько нот пониже, чтобы мы поняли, что это парень поет. Но ты и так знаешь, что поешь отлично, реакция зала — тому подтверждение. Я думаю, зрители, которые будут смотреть позже, будут очень нас ругать, и правильно сделают», — акцентировал внимание Баста.