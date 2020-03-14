«Прикол вышел из-под контроля»: Little Big отобрались на «Евровидение» случайно

Петербургскому коллективу пришлось доделывать песню и снимать на нее клип за 5 дней до официального релиза.

Петербургский рейв-коллектив Little Big отобрался на «Евровидение» случайно. В этом лидер группы Илья Прусикин признался в гостях у Ивана Урганта в пятничном выпуске одноименной передачи. Музыкант рассказал, что он вместе с коллегами по сцене отправил заявку на международный конкурс во второй раз – в прошлом году ребята также отсылали организаторам песню, однако обратной связи не получили.

«Второй раз ради смеха заявку отослали. И тут нас берут. Киркорова уже нет в оргкомитете, поэтому пришел ответ. Так получилось, что прикол вышел из-под контроля», — улыбнулся Ильич.

Прусикин отметил, что доделывать сингл и снимать клип им пришлось буквально за 5 дней. Время напряженной работы Илья сравнил с «поездкой в ад». Лидер Little Big подчеркнул – сама Uno родилась еще задолго до новости о «Евровидении» на отдыхе, поэтому частично ему и коллективу все же повезло, ведь сочинять трек с нуля им не пришлось.

Напомним, «Евровидение» состоится в мае в Нидерландах. Little Big должны выступить в первом полуфинале. Конкурентами ребят из Петербурга станут участники из 41 страны.