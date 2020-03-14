«Никто не верит, Паш»: Воля начинал карьеру комика с модельного агентства

Юморист пошутил, что в далеком 98 году сумел победить в конкурсе не только всех мужчин, но и женщин.

Павел Воля начинал свою звездную карьеру с модельного агентства. Об этом 41-летний резидент Comedy Club накануне своего дня рождения рассказал Ивану Урганту. Юморист признался, что в далеком 1998 году умудрился стать лучшей моделью Пензы среди мужчин и женщин. Тут же телеведущий поспешил пошутить, что с комплекцией Паши стать первым практически невозможно.

«Первая модель-трансгендер, дамы и господа», — поиронизировал Ургант, указывая на Павла.

Воля засмеялся и поспешил уточнить.

«Нет, не трансгендер. Просто представь, какие крокодилы ходили по подиуму, раз я сумел победить всех», — высказался он.

Позже Воля рассказал, что модельный бизнес он выбрал, потому что в свое время его «не взяли в бандиты». Чтобы доказать, что он не шутит, Павел даже продемонстрировал знаменитый «московский разворот» — модельную походку, в процессе которой исполнитель должен трижды развернуться и окинуть присутствующих в зале эротичным взглядом. Комик сделал это настолько смешно, что оживились не только зрители в зале, но и Ургант с Хрусталевым.

«А знаешь, почему никто не хлопает? Никто не верит, Паш», — вновь не удержался от шутки Ургант.

На сегодняшний день Воля является одним из самых знаменитых юмористов страны. Помимо работы на телевидении, Павел активно развивает свой бренд одежды. Супруга Павла – Ляйсан Утяшева преподает мастер-классы по правильному питанию и грамотным занятиям спортом.