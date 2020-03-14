Новости с большой земли: участникам «Последнего героя» показали приветы от близких

В грядущую субботу, 14 марта, зрителям «Последнего героя» предстоит пережить вместе с участниками один из самых трогательных моментов. В новом выпуске реалити главным действующим персонажам придет «привет с большой земли».

Этот эпизод всегда считался одним из самых душевных во всех сезонах проекта: нередко слез при виде родственников и детей не могут сдержать даже мужчины. Новый проект не стал исключением: во время просмотра обращений участники плакали и смеялись, признавались близким в любви через экран и обнимали друг друга. Тайком всплакнула и всегда строгая Яна Троянова: сердце ведущей дрогнуло при виде неподдельных эмоций участников.

Кроме прочего, в новой серии «Последнего героя: Зрители против звезд» зрители увидят, как нарушится привычный ход событий: ведущая спутает карты и заставит игроков частично поменяться местами в племенах. Усложненное испытание окажется по зубам далеко не всем, однако сдаваться ни одна из команд не намерена. Участники уверены – «война» вышла на новый уровень, судьба уже занесла над кем-то свой топор. Каждый сам решает, какую тактику будет исповедовать дальше, чтоб спастись от вылета с проекта.

Напомним, что новая серия выйдет уже 14 марта в 19:00 на ТВ-3.