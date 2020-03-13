«Жизнь после кошмара есть»: экс-жена Кержакова объяснила, зачем пришла на «Холостяк»

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова объяснила, зачем пришла на седьмой сезон шоу «Холостяк». Откровенный разговор между невестами Антона Криворотова состоялся во время съемок новой серии проекта. Девушки собрались все вместе во дворе виллы на которой живут, чтобы поговорить друг с другом начистоту.

Тюльпанова, воспитывающая маленького сына Артемия, рассказала, что хотела бы личным примером доказать девушкам, что жизнь после разрушительных отношений есть. Милана призналась, что приходя на проект, не думала о том, что журналисты сразу же припомнят ей затяжные разборки со спортсменом, но именно это по итогу и произошло.

«У меня были непростые отношения. Деструктивные, болезненные, в них я полностью потеряла себя. Так получилось, что муж похитил у меня сына. Я очень много боролась в судах. Сюда я пришла, чтобы показать другим девушкам, что жизнь после кошмара есть», — передает ее слова «СтарХит».

Сейчас Кержаков по-прежнему не дает бывшей супруге покоя. Он требует лишить Милану родительских прав после ее появления на ТВ. Сам футболист на данный период времени якобы выстраивает отношения с 20-летней девушкой, с которой начал общаться еще будучи женатым.