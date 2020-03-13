Магомаев и «Холостяк»: что можно посмотреть в выходные по телевизору

Какие передачи и сериалы лучше не пропустить в субботу и воскресенье.

На Первом канале в субботу, 14 марта – день Муслима Магомаева. Поклонникам величайшего баритона несказанно повезло – утром в 10:15 для них выйдет в эфир документальный фильм «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя…», в 14:45 состоится трансляция большого концерта, в котором звезды отечественной сцены — Александр Градский, Валерия, Николай Басков, Лев Лещенко и многие другие – будут исполнять песни легендарного певца советской эстрады. А вечером покажут программу «Сегодня вечером» с участием вдовы Магомаева Тамары Синявской и его друзей.

На телеканале НТВ в тот же день, 14 марта, вечером в шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева будет раскрывать тайны оперной дивы Любови Казарновской. Начало – в 21:00. А на ТНТ для любителей юмора – весь день в эфире шоу Comedy Club, старт марафона в 12:00, окончание в 20:00. На следующий день, 15 марта, эстафету подхватит сериал «САШАТАНЯ», время – то же, с полудня до 20 часов. А сразу после сериального нон-стопа – премьера шоу «Холостяк-7», где множество красивых девушек борются за сердце стоматолога Антона Криворотова. Кто из невест останется без розы, и насколько это будет трудный выбор – узнаем совсем скоро.

А на НТВ в воскресенье – очередной выпуск самого «таинственного шоу сезона» — проект «Маска». Жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеса, Гарика Мартиросяна и Регины Тодоренко продолжат разгадывать шараду под названием «Маска, я тебя знаю?». Начало как обычно – в 20:10.