Любовный треугольник с отцом и сыном: «Dомашний» покажет новую мелодраму

Телеканал «Dомашний» отмечает свое 15-летие и уже второй раз запускает «Фабрику мелодрам». Это целый калейдоскоп новых картин о любви, которые сняты специально для канала.

16 марта в 19 часов смотрите фильм режиссера Марии Маханько «Люблю отца и сына». Сюжет крутится вокруг хрупкой студентки Иры, которая ходит на курсы по самообороне и влюбляется в своего инструктора Алексея. Мужчина завидный, на него засматриваются все женщины вокруг, но он выбирает Иру, хотя она ему в дочки годится. Казалось бы, хэппи энд! Но в главную героиню влюбляется и сын инструктора — Максим, который больше подходит ей по возрасту.

Итак, девушке, попавшей в любовный треугольник, придется выбирать между взрослым и молодым кавалерами. Кому же она отдаст свое сердце — узнаем 16 марта.

В главных ролях – Ксения Гусева, Алексей Матошин и Артур Сопельник.