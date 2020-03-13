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Бывшую жену Кержакова могут лишить родительских прав за участие в «Холостяке»

Милана Тюльпанова решила бороться за сердце стоматолога Антона Криворотова.

Бывшую жену Кержакова могут лишить родительских прав за участие в «Холостяке»
Милана Тюльпанова, участница шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

Бывшую супругу футболиста Александра Кержакова Милану Тюльпанову могут лишить родительских прав за участие в «Холостяке». Отметим, что сейчас бизнесвумен воспитывает сына Арсения.

О том, что она может лишиться ребенка, сама Тюльпанова откровенно рассказала в новой серии скандального шоу. Соперницам она поведала, что получила письмо от юристов, в котором сообщается, что участие в проекте может стать для нее фатальным. Как намерена решить проблему девушка, пока не вполне ясно.

Мария Тюльпанова беседует с участницами тв-шоу «Холостяк». Фото
Милана Тюльпанова беседует с участницами шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

Участницы тв-шоу «Холостяк». Фото
Участницы тв-шоу «Холостяк». Фото: телеканал ТНТ

Тем временем, поучаствовавшая в жестоком розыгрыше одной из невест Лиза Адаменко сожалеет о произошедшем. Отдельно расстраивает девушку тот факт, что пострадавшая вскоре после сценки покинула шоу. Теперь Антону Криворотову предстоит решить, как именно наказать зачинщиц. Уже сейчас стоматолог пообещал, что церемониться с исполнительницами не намерен.

Кроме прочего, в новой серии «Холостяка» зрителю покажут сразу два свидания. На одном из них невестам предстоит оседлать волну и покорить своей смелостью Антона. На другом участницу отведут в мебельный магазин, посещение которого закончится ужасом.

Новый выпуск шоу «Холостяк» смотрите в воскресенье в 20:30 на ТНТ!

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