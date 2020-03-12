«Надоела эта брехня»: родственники Мордюковой устроили скандал в студии «Пусть говорят» из-за наследства

Дальние родственники легендарной актрисы Нонны Мордюковой устроили скандал на «Пусть говорят» из-за наследства. Несколько лет назад внучатые племянники артистки получили дивиденды: Кристине и Даниилу досталось по 3 миллиона рублей в качестве доли в квартире. После того, как сестра Мордюковой – Наталья Катаева разделила поровну имущество, она перестала общаться и с девушкой, и с молодым человеком. Тех факт странного поведения смутил, и они обратились на передачу.

Позже Кристина рассказала, что долю в той злосчастной квартире она хотела бы продать, чтобы приобрести отдельное жилье, в котором она будет жить со своими детьми. Подобный поворот сюжета не понравился Даниилу и его маме.

«Надоела эта бесконечная брехня! Каждый имеет право на 15 квадратных метров общей площади, где нет дверей! Что же мы видим? Железную дверь посреди! Грязь, окурки, отмывать все это никому не надо, зато кусок урвать хотят», — возмущалась мама Даниила, Лилиана.

Позже в студии появилась и сама сестра Мордюковой – Наталья. Она рассказала, что действительно решила не общаться с собственными внуками, потому что боится, что они отнимут у нее крышу над головой. Свою часть квартиры она не планирует – после продажи она намерена поставить на эти деньги памятник сыну.