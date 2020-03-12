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«Плакал от смеха»: Пригожина заставили «переорать» песню Валерии в новом выпуске «Студии Союз»

Продюсер пришел на съемки музыкального шоу вместе со своей супругой.

«Плакал от смеха»: Пригожина заставили «переорать» песню Валерии в новом выпуске «Студии Союз»
Иосиф Пригожин, Валерия и команда "Студии Союз"/Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Иосифа Пригожина заставили переорать песню его супруги Валерии. Продюсер и певица стали новыми приглашенными гостями, а заодно и непримиримыми соперниками в эфире музыкального шоу «Студия Союз». В течение часа знаменитые супруги разгадывали забавные шарады, пытались определить, к какому жанру относится та или иная никому не известная песня, а также веселились от души.

Смешнее же всего оказался конкурс «Вы орете великолепно»: там Пригожину выпала честь исполнить знаменитый сингл Валерии «Часики». Продюсер исполнил трек настолько талантливо, что у всего зала и у ведущих брызнули слезы из глаз. Сам Иосиф позже признался, что остался в восторге от съемок и уверен, что теперь проживет дольше, ведь позитив добавляет несколько лет к существованию.

«Я просто плакал от смеха! Это шоу однозначно укрепляет здоровье», — акцентировал внимание он. Подробности произошедшего можно увидеть 12 марта в 21:00 на ТНТ.

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