«Плакал от смеха»: Пригожина заставили «переорать» песню Валерии в новом выпуске «Студии Союз»

Иосифа Пригожина заставили переорать песню его супруги Валерии. Продюсер и певица стали новыми приглашенными гостями, а заодно и непримиримыми соперниками в эфире музыкального шоу «Студия Союз». В течение часа знаменитые супруги разгадывали забавные шарады, пытались определить, к какому жанру относится та или иная никому не известная песня, а также веселились от души.

Смешнее же всего оказался конкурс «Вы орете великолепно»: там Пригожину выпала честь исполнить знаменитый сингл Валерии «Часики». Продюсер исполнил трек настолько талантливо, что у всего зала и у ведущих брызнули слезы из глаз. Сам Иосиф позже признался, что остался в восторге от съемок и уверен, что теперь проживет дольше, ведь позитив добавляет несколько лет к существованию.

«Я просто плакал от смеха! Это шоу однозначно укрепляет здоровье», — акцентировал внимание он. Подробности произошедшего можно увидеть 12 марта в 21:00 на ТНТ.