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Неожиданный сюжет и много бокса: НТВ покажет драму «Проспект обороны»

На съемках ленты одному из актеров пришлось принять на себя удар от настоящего боксера.

Неожиданный сюжет и много бокса: НТВ покажет драму «Проспект обороны»
Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото: телеканал НТВ

Телеканал НТВ покажет зрителю спортивную драму «Проспект обороны». В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что картина будет особенно интересна аудитории неожиданными сюжетными поворотами. Зрителям предоставят возможность заглянуть в закулисье столь жестокого вида спорта, как бокс. Главным героем стал молодой и амбициозный спортсмен по имени Денис – накануне серьезного боя молодой человек ввязывается в драку и лишается возможности принимать участие в соревновании дальше. Отец Дениса, у которого были серьезные планы на сына, вынуждает юношу участвовать в коммерческих боях, чтобы зарабатывать деньги.

Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото
Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото: телеканал НТВ

Однажды Денису даже приходится столкнуться с несправедливостью — в одном из боев ему отведена роль статиста, своеобразной груши для битья, с которой он категорически не согласен. Самый же главный удар от судьбы юноша получит, узнав, кем приходятся его любимая супруга его же отцу.

Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото
Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото: телеканал НТВ

Сыгравший главного персонажа актер Макар Запорожский признался, что в одной из сцен словил настоящий удар в челюсть. С тех пор серьезности спорта он не отрицает.

Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото
Кадр из драмы «Проспект обороны». Фото: телеканал НТВ

«В сериале есть сцена, когда мой герой после большого перерыва приходит к тренеру и просит поставить против бойца своего лучшего боксера. И этого боксера играл профессиональный спортсмен, который ни разу не снимался и готовился к чемпионату России. Перед мотором он мне на ухо сказал: «Слушай, Макарыч, я волнуюсь, имей в виду». И он мне как засандалил! Я чуть не отключился. И тут я понял, что значит, когда человек волнуется: я даже не успел понять, откуда мне прилетело», — рассказал он.

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