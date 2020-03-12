Неожиданный сюжет и много бокса: НТВ покажет драму «Проспект обороны»

Телеканал НТВ покажет зрителю спортивную драму «Проспект обороны». В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что картина будет особенно интересна аудитории неожиданными сюжетными поворотами. Зрителям предоставят возможность заглянуть в закулисье столь жестокого вида спорта, как бокс. Главным героем стал молодой и амбициозный спортсмен по имени Денис – накануне серьезного боя молодой человек ввязывается в драку и лишается возможности принимать участие в соревновании дальше. Отец Дениса, у которого были серьезные планы на сына, вынуждает юношу участвовать в коммерческих боях, чтобы зарабатывать деньги.

Однажды Денису даже приходится столкнуться с несправедливостью — в одном из боев ему отведена роль статиста, своеобразной груши для битья, с которой он категорически не согласен. Самый же главный удар от судьбы юноша получит, узнав, кем приходятся его любимая супруга его же отцу.

Сыгравший главного персонажа актер Макар Запорожский признался, что в одной из сцен словил настоящий удар в челюсть. С тех пор серьезности спорта он не отрицает.

«В сериале есть сцена, когда мой герой после большого перерыва приходит к тренеру и просит поставить против бойца своего лучшего боксера. И этого боксера играл профессиональный спортсмен, который ни разу не снимался и готовился к чемпионату России. Перед мотором он мне на ухо сказал: «Слушай, Макарыч, я волнуюсь, имей в виду». И он мне как засандалил! Я чуть не отключился. И тут я понял, что значит, когда человек волнуется: я даже не успел понять, откуда мне прилетело», — рассказал он.