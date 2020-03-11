На ТНТ покажут вечер встречи выпускников с Аленой Водонаевой

Вечером 11 марта на канале ТНТ покажут новый выпуск шоу «Однажды в России», гостем которого станет скандальная телеведущая Алена Водонаева. Красавица сыграет саму себя. По сюжету одно из скетчей, она собрала встречу выпускников в фешенебельном ресторане. Бывшие одноклассники звезды не могут позволить себе шикарные блюда из меню данного заведения, поэтому начинают предъявлять ей за слова о быдле, из-за которых недавно произошел громкий скандал.

Прямо во время этой юмористической сценки Водонаева снова начнет объяснять, что она имела в виду, и отстаивать свою позицию по детским пособиям. Это будет не так-то просто, потому как в ответ против модели будет использована ее страничка в Instagram.

Сможет ли звезда телешоу отстоять свою правду или будет осмеяна группой одноклассников? Ответ мы узнаем 11 марта в 21:00 — в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ.