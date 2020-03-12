Звезда «Открытого микрофона» Руслан Белый: «Если б не ТНТ — так и остался сидеть в Воронеже»

Отец русского стендапа, философ и офицер из Воронежа Руслан Белый отбирает участников «Открытого микрофона», является ведущим шоу Stand Up и входит в состав судей проекта «Comedy Баттл». Одним словом — звезда! Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с комиком и выяснили, как он относится к женскому юмору и насколько сложно в настоящее время шутить.

«Если б не ТНТ — так и остался сидеть в Воронеже»

— Чему вас научил проект «Comedy Баттл» за много лет судейства?

— Сидя в жюри «Comedy Баттл» и в «Открытом микрофоне», я научился тому, что юмор нельзя судить. Не знаю, как люди долгое время играют в КВН, и их там всегда оценивают. Я же сам участвовал в похожем соревновательном шоу — «Смех без правил» на ТНТ — и ощущал подобное. Это помогло мне побороть многие страхи. Возможно, если б не тот проект, так и остался бы сидеть в Воронеже, боясь собственного желания попробовать и рискнуть. Именно в этом смысле «Comedy Баттл» — крутой проект, это большая возможность в довольно юном возрасте попасть в телек, соревноваться, пройти разные этапы шоу. По итогу у человека складывается своеобразное портфолио: вот ты на телевидении, можешь взглянуть на себя со стороны и трезво оценить возможности. Шикарно же!

«Comedy Баттл» подарил много талантов

— Сейчас огромное количество комедийных проектов, в чем уникальность именно этого?

— Я сейчас точно не вспомню абсолютно всех, кто вышел из «Comedy Баттл», но навскидку: Алексей Щербаков, Виктор Комаров. Все они пришли потом к нам в Stand Up. Не знаю, правда, насколько успешным был их опыт участия в «Comedy Баттл»… говорят, Щербаков чуть ли даже не сознание потерял на съемках. А теперь у него просто слоновьи яйца в отношении выступлений перед публикой, юмора, подачи. Смотришь — типичный чемпион!

— Пять миллионов – крутой приз?

— Да, конечно! Ничего себе, каждый раз все больше и больше денег. Я придумал: как только будут давать пятнадцать миллионов — пойду участником в «Comedy Баттл».

«Сейчас у комедии, пожалуй, лучшие времена»

— У Щербакова с самого начала юмор был весьма суровым. Как вы относитесь к такой форме комедии? Зритель же может обижаться…



— Да нет, сейчас у комедии, пожалуй, лучшие времена. Наверное, люди начали понимать, что если комики шутят — они ничего плохого не имеют в виду. За счет этого жесткость юмора повысилась. Толерантность растет, редактуры минимум, а благодаря развитию юмора в YouTube запретных тем практически нет. Так что сейчас легче гораздо, крутое время для комедии.

— Что думаете по поводу женского юмора, который многие не признают?

— Если говорить о том, что на дворе 2020 год, и женщины активно борются за свои права, и, по большому счету, я, наверное, поддерживаю их в этой войне. Юмор — это смешно или нет. Не бывает такого, что одни и те же шутки мужикам прощаются, а женщинам — нет. Более того, иногда женский юмор местами даже интереснее, потому что только женщина может сделать наблюдения о себе, физиологии, взаимоотношениях в обществе или с мужчиной, которые мы, мужики, не заметим, потому что не проживали этого. И ты такой смотришь и думаешь: «Ах вот так это все выглядит? Блин, я понял!»

«Comedy Баттл», новый сезон, каждую пятницу в 22:00 на ТНТ