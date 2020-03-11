«Не чувствую себя мужчиной»: герой «Модного приговора» сделал смелое признание

На этой неделе в передаче «Модный приговор» на Первом канале в качестве героя побывает мужчина. За преображением он пришел не по своей воле – его привела собственная дочь Алиса. Девушка рассказала, что увидела, как из красивого, статного мужчины ее любимый отец превратился в унылого рабочего в спецодежде, и не хочет «хоронить» папу в 50 лет. Сам Сергей признался, что разводится с женой, и руки опустились:

«Я больше не чувствую себя мужчиной! Семья идет за победителем, а я себя таковым не ощущаю, вот и трещит все по швам!» — приводит слова героя портал Teleprogramma.pro.

Дочь взяла дела отца в свои руки и намерена вернуть ему уверенность в себе и радость к жизни. Выпуск «Модного приговора» с Сергеем в главной роли выйдет в эфир Первого канала 13 марта в 9:55.